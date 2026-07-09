Roberto Velasco anunció que se iniciarán acciones legales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 17 mexicanos a manos del ICE en Estados Unidos.

“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias para quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE, es decir, vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos” Roberto Velasco, titular de SRE

Desde la conferencia del 9 de julio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se acompañará a las familias en la búsqueda de justicia y que la FGR presentará denuncias penales en Estados Unidos.

Además, la SRE desplegará medidas civiles y diplomáticas, incluyendo protestas formales y solicitudes a organismos internacionales.

SRE llama a FGR a iniciar denuncias penales en Estados Unidos

De acuerdo con Roberto Velasco, la SRE ya solicitó a la FGR iniciar con las acciones legales contundentes en respuesta a la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos a manos del ICE.

En este sentido, la FGR presentará las denuncias penales formales contra quienes resulten responsables, ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, estas acciones no se limitarán a las denuncias penales, pues la SRE plantea acciones como:

Envío de cartas de cese y desistimiento a las empresas que administran los centros de detención de ICE por conductas violatorias de los derechos humanos.

Solicitudes de junto con la CIDH para la protección de personas mexicanas en centros de detención.

Exigencia al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para la protección de mexicanos en centros de detención de ICE.

Las acciones en curso de la SRE por las muertes de mexicanos a manos del ICE

Mientras la FGR inicia con los procesos de denuncia penal en los estados donde ocurrieron las muertes de los mexicanos a manos de ICE, la SRE ya inició con varias acciones.

Estas son: