Familiares de Lorenzo Salgado Araujo, mexicanos asesinado en Huston, acusan al ICE de exceso de fuerza y autoridades de Texas no van a investigar el caso.

El martes 7 de julio fue asesinado Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano, quien supuestamente se resistió a un arresto y trató de arrollar a un agente del ICE.

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado, niega esta versión y pide que los agentes del ICE muestren los videos de las cámaras corporales.

Acusan al ICE de excesos de fuerza tras la muerte de migrante mexicano

Ronaldo Salgado dio una conferencia de prensa en The Greater Houston Coalition for Justice y negó que Lorenzo Salgado Araujo tratara de huir o resistirse a la detención del ICE.

Lorenzo Salgado Araujo tenía 52 años de edad y vivió en Estados Unidos por 35 años.

El hijo del mexicano asesinado por el ICE solicita que los responsables de la muerte de su padre muestren las imágenes de las cámaras corporales para saber qué ocurrió antes y durante le ataque.

Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por el ICE (X/@HCP4__Briones)

Ronaldo Salgado asegura que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) ejercieron exceso de fuerza con su padre.

Lorenzo Salgado tenía un estatus irregular en Estados Unidos, pero estaba en proceso de regularizarse.

El hijo de Lorenzo Salgado Araujo lo describe como un hombre honesto que se dedicaba a la construcción y que daba empleo a quien lo necesitara, además de que solo se dedicaba a su familia.

Autoridades de Texas no investigarán la muerte del mexicano asesinado por el ICE

John Whitmire, alcalde de Huston, aclaró que no podrán investigar la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ya que no tiene jurisdicción sobre agentes federales.

El FBI está involucrado en el caso, pero solo investigarán la supuesta agresión al agente del ICE, ya que la institución asegura que Lorenzo Salgado trató de atropellar al agente.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) asegura que el migrante mexicano ignoró las indicaciones verbales del ICE y utilizó su auto como arma.