La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que junto a autoridades locales se trabaja en medidas de emergencia en Tamaulipas ante la posible subida del Río Pánuco.

Según informó Claudia Sheinbaum en compañía del gobernador Américo Villareal, hasta el momento la subida del Río Pánuco no representa riesgo para los lugareños.

Previamente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) había emitido una alerta preventiva este sábado 18 de octubre para los municipios más vulnerables:

Tampico

Ciudad Madero

Río Pánuco en alerta: Protección Civil prevé aumento de nivel hoy (Yazmín Betancourt)

Se preparan albergues en Tamaulipas ante posible subida del Río Pánuco

Aunque hasta el momento se han descartado riesgos, la subida del Río Pánuco mantiene en alerta al gobierno estatal y federal ante una posible emergencia en Tamaulipas.

En su oportunidad, el gobernador Américo Villareal dijo que se ha mantenido la vigilancia en el Río Pánuco, detallando que en la estación hidrométrica que está en Las Adjuntas el agua llegó a su pico máximo en los últimos 70 años.

Aunque dijo que el nivel del agua ha ido en descenso, señaló que en las comunidades bajas se han instalado albergues cercanos en caso de que se necesite evacuar la zona.

“Ha habido desborde del Rio Pánuco en varias lagunas, inundación que seguramente va a poner atenuar este pico y que la afectación en Ciudad Madero y Tampico no sea tan significativa“, dijo Villareal.