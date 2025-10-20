Desalojan a familias de la colonia Guadalupe Victoria en Tamaulipas ante el riesgo de desbordamiento del Río Pánuco.

Autoridades de Tampico, Tamaulipas realizaron una inspección tras la crecida del Río Pánuco y decidieron evacuar a varias familias de la zona para evitar riesgos.

Evacúan a familias de Tampico por el riesgo de desbordamiento del Río Pánuco

10 familias de la colonia Guadalupe Victoria en Tampico, Tamaulipas, fueron evacuadas como medida de prevención ante la crecida del Río Pánuco.

Las familias estaban en riesgo de ser alcanzados por el agua, por lo que fueron exhortados para acudir a albergues, pero algunos decidieron refugiarse con familiares.

Además, otras 20 familias fueron evacuadas en la colonia Vicente Guerrero, ya que la creciente del Río Pánuco aumentó 40 centímetros por encima del nivel.

La Comisión Nacional del Agua y Protección Civil municipal monitorean la zona y han registrado aumento en el caudal en las últimas horas.

Durante las próximas 40 horas se determinará las medidas ante las posibles afectaciones por la creciente del río.

Tamaulipas colocó cinco albergues para las familias evacuadas en Tampico y Ciudad Madero.

Esta es una medida preventiva para ayudar a las personas que podrían resultar afectadas si se registra una inundación.

Río Pánuco en Tamaulipas (Redes sociales)

Intensas lluvias en Veracruz han afectado la zona sur de Tampico

Las intensas lluvias que azotaron el norte de Veracruz afectaron a Tampico, provocando un aumento en la creciente del Río Pánuco.

Protección Civil de Tamaulipas ha brindado apoyo a las familias que fueron evacuadas.

Hasta la tarde el sábado 18 de octubre, el nivel del Río alcanzó los 7 metros y 77 centímetros, superando el nivel crítico esperado.

La institución considera que la zona se podría inundar entre el lunes y martes de esta semana.

Como medida de prevención, se colocaron 500 costales de arena de contención en la colonia Guadalupe Victoria.