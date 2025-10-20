Autoridades del estado de Tamaulipas y Veracruz han alertado a sus municipios por la amenaza en la creciente del río Pánuco que ha superado su nivel máximo.

Según se informó, el río Pánuco se mostró por arriba de su nivel máximo con un desbordamiento de un aproximado de 20 metros.

Luego de que las aguas del río Pánuco pasarán de los 7.30 metros a 7.7 3 metros, en el reporte del fin de semana.

Razón, por la que las autoridades veracruzanas activaron 10 refugios temporales para los municipios en Pánuco y Pueblo Viejo

Por su parte, Protección Civil de Tamaulipas estimó que d e desbordarse el río Pánuco se podrían afectar a 30 mil personas.

Dicha alerta por el río Pánuco que supera su nivel máximo y amenaza a municipios de Tamaulipas y Veracruz se da ante la intensa lluvia que azotó a las zonas de los estados.

A las 21:00 h, el río Pánuco registra un nivel de 7.73 m, esto es 43 cm por arriba de su NAMO, manteniéndose estable.



🚨Se pide a la población atender a las indicaciones de los equipos en la zona, y ante cualquier emergencia, pueden reportarla al 911. pic.twitter.com/lcnNuGHOfj — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 19, 2025

Estos son los refugios en Veracruz ante alerta por el río Pánuco

Tras la alerta por el río Pánuco, el estado de Veracruz ha activado 10 refugios temporales para los municipios en Pánuco y Pueblo Viejo.

Luego de las intensas lluvias que golpearon a Veracruz los pasados días, jueves 9 y viernes 10 de octubre, y mismas que han puesto en alerta la creciente del río Pánuco.

Se sabe que hasta ahora algunas familias ya se han trasladado a los refugios para su resguardo, mientras el monitoreo al río Pánuco continua.

Los refugios temporales habilitados en el municipio de Pueblo Viejo en Veracruz son:

Escuela Primaria Expropiación Petrolera

Escuela Secundaria General Revolución Mexicana

Escuela Primaria Estatal Lic. Benito Juárez García → Ubicación

Y los refugios temporales para el municipio de Pánuco por la alerta serán:

Escuela Secundaria P/T Essington T. Trimmer Díaz

Escuela Primaria Art. 123 “10 de Mayo”

Escuela Primaria Federal Dr. Edmundo Guzmán Neyra

Escuela Primaria Francisco I. Madero

Escuela Primaria Niños Héroes (El Moralillo)

Jardín de Niños Antonio Márquez Cortez → Ubicación

COBAEV 59