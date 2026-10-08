Ricardo Thompson Navarro, socio de Ernesto Ruffo, salió del penal del Altiplano luego de que una jueza de control modificara la medida cautelar de prisión preventiva por el caso de huachicol fiscal.
De acuerdo con la información, Ricardo Thompson continuará su proceso en arraigo domiciliario en Ensenada, Baja California, pese a que el Ministerio Público alertó sobre un posible riesgo de sustracción.
Ricardo Thompson sale del Altiplano y queda bajo prisión domiciliaria por huachicol fiscal
El socio de Ernesto Ruffo, Ricardo Thompson, dejó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México (Edomex), para continuar su proceso bajo arraigo domiciliario en Ensenada.
Ricardo Thompson enfrenta un proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con una investigación sobre el ingreso irregular de combustibles a México mediante ferrotanques.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Ricardo Thompson como uno de los socios de Ingemar, empresa investigada por una presunta red de huachicol fiscal desde Estados Unidos hacia México.
Investigaciones señalan presuntas irregularidades en Ingemar durante 2025, año en que reportó haber importado 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos. Otras operaciones también son investigadas.
Con el cambio de medida cautelar, Ricardo Thompson continuará su proceso penal desde su domicilio en Ensenada, mientras las autoridades mantienen las investigaciones del caso de huachicol fiscal.