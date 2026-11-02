Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, explicó que la suspensión por el caso de huachicol fiscal implica que se va a revisar si fue correcto el auto de vinculación a proceso.

“El juez de amparo, otro juez, dice suspenda hasta que yo determine si fue correcto el auto de vinculación al proceso…” Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California

Ernesto Ruffo agregó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que lo que el juez revisará es “todas las justificaciones constitucionales por el modo, manera y fondo de lo que el juez de proceso actuó por solicitud de la Fiscalía”.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que las investigaciones siguen en curso y que no significa que el proceso haya terminado.

Ernesto Ruffo asegura que amparo busca determinar si se vincula a proceso

Ernesto Ruffo dijo que es un tema complejo pero lo que se busca con el amparo es si se refrenda la vinculación a proceso o no se vincula.

“Hay un proceso que se reinicia por petición de la Fiscalía hasta enero 23… mientras tanto el juez de amparo lo suspende, hasta que él pueda resolver a cerca de la vinculación al mismo proceso del que hablo… el asunto de la suspensión definitiva… es preámbulo para que el juez de amparo pueda determinar si se me vincula o no al proceso, eso es el asunto al respecto, tema complejo” Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California

El exgobernador panista dijo que la revisión se hará desde el arranque del caso, que implica la forma en la que se le detuvo en Baja California.

Conceden suspensión a Ruffo y FGR niega que se frene el proceso

Un juez federal concedió a Ernesto Ruffo la suspensión definitiva en el amparo contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal.

La decisión implica que se suspende momentáneamente el procedimiento hasta que se resuelva el juicio de amparo.

La FGR declaró que la suspensión concedida a Ernesto Ruffo no frena el proceso penal y aunque este será suspendido temporalmente, al concluir la etapa intermedia seguirá investigando.