La FGR reiteró que Ernesto Ruffo continúa vinculado a proceso por posibles delitos relacionados con hidrocarburos, pese a una suspensión definitiva concedida el 29 de octubre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Ernesto Ruffo mantiene su vinculación a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos, mientras continúa la investigación.

El organismo aclaró que la suspensión definitiva concedida el 29 de octubre no representa una exoneración ni significa que el proceso penal contra Ernesto Ruffo haya concluido.

¿Qué significa la suspensión definitiva para Ernesto Ruffo?

La FGR explicó que Ernesto Ruffo permanece vinculado a proceso por su posible participación en delitos relacionados con hidrocarburos, pese a las versiones difundidas.

El organismo señaló que la suspensión definitiva fue concedida el 29 de octubre por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México.

La medida se aplica después de concluir la etapa intermedia, por lo que el juicio oral no comenzará hasta que exista una resolución sobre el amparo.

Ernesto Ruffo (Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

La Fiscalía rechazó las versiones que apuntan a una exoneración de Ernesto Ruffo o al cierre del caso, y reiteró que las investigaciones continúan.

Los señalamientos contra el exmandatario están relacionados, de acuerdo con los puntos clave del comunicado, con huachicol fiscal y delincuencia organizada, según la información proporcionada.

La institución indicó que el objetivo de las indagatorias es esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas que resulten responsables.

La FGR reiteró que continuará con las investigaciones mientras se resuelve la situación jurídica derivada del amparo, sin que la suspensión implique el cierre del proceso.