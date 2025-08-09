Ricardo Salinas Pliego no dejó pasar la oportunidad de criticar al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de que Donald Trump anunciara su decreto para desplegar un ataque militar a cárteles del narcotráfico.

Según medios internacionales, Donald Trump ordenó formalmente al Pentágono preparar acciones militares contra los cárteles extranjeros (incluidos los de México) en una directiva firmada el 7 de agosto de 2025.

La situación fue tomada con ironía por Ricardo Salinas Pliego, quien sugirió que al interior de Morena ya se ha comenzado a sentir la tensión a causa de los “vínculos con los cárteles mexicanos” de algunos de sus militantes.

Ricardo Salinas Pliego aprovecha para burlarse de Morena tras decreto de Donald Trump

Medios como The New York Times revelaron que Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva, en secreto, que abre la posibilidad de realizar operaciones militares en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles del narcotráfico.

La situación fue tomada con preocupación por parte de varios sectores, quienes han destacado el impacto a las relaciones diplomáticas que esto representa. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego aprovechó para burlarse de Morena.

“¿Que apuestan a que de inmediato el Partido Morena saldrá a encubrir a sus socios criminales y tirarse al piso con el tema de la soberanía?“, reaccionó el magnate sobre el decreto de Donald Trump.

Por supuesto, sus comentarios sarcásticos hacían alusión a los presuntos nexos que militantes del partido de Morena mantienen con los cárteles y grupos del crimen organizado.

“¡Los cuatroteros deben estar muuuy preocupados!”, dijo Ricardo Salinas Pliego en otra publicación.

Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, el gobierno de Donald Trump designó a los carteles de narcotráfico en México como terroristas y a dos grupos delincuenciales extranjeros, entre ellos:

Cartel de Sinaloa Cartel Jalisco Nueva Generación Cartel de Noreste (los Zetas) Nueva Familia michoacana Cartel del Golfo Cárteles Unidos Tren de Aragua Mara Salvatrucha