Ante la nueva imposición de aranceles a México desde el gobierno de Donald Trump, Ricardo Salinas Pliego no dudó en burlarse desde sus redes sociales.

A través de X, el empresario compartió una sola frase con la que muestra su burla hacia el país por la nueva medida arancelaria.

Ricardo Salinas Pliego se burla: “No más martes de taco” tras imposición de aranceles a México

“Looks like no more Taco Tuesday for México!”, compartió Ricardo Salinas Pliego; frase que significa “Parece que no habrá más martes de tacos para México”.

Ricardo Salina Pliego (Ricardo Salina Pliego / X)

El “Taco Tuesday” es una costumbre de Estados Unidos que muestra la unión entre los habitantes del país con la cultura y gastronomía de México, hecho que señala la unión de los países a través de sus costumbres diarias.

Por ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego utilizó esta frase para mostrar los agrietamientos en la relación económica entre México y Estados Unidos, con la nueva medida arancelaria impuesta por la segunda administración de Donald Trump.

Estados Unidos impone nuevos aranceles a México por tráfico de fentanilo

El presidente Donald Trump anunció hoy 12 de julio una nueva imposición de aranceles de 30% en contra de México ya que considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al tráfico de fentanilo.

Así lo anunció desde su cuenta de Truth Social, donde además aseveró que incrementará esta medida si México da una respuesta arancelaria en contra de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunidado que compartió, esta medida se debe a la “incapacidad de México para detener el ingreso” de fentanilo a Estados Unidos, aunque reconoció que sí se han realizado acciones en contra del tráfico de drogas entre los países.

Será a partir del próximo 1 de agosto cuando se ponga en marcha el cobro de los aranceles del 30% a todos los productos mexicanos que sean exportados a Estados Unidos.