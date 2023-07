Ricardo Monreal, senador y una de las corcholatas de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde, respondió ante los rumores de que se bajaría de la encuesta para elegir al candidato presidencial en 2024; esto dijo.

Las tres principales corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena en las elecciones 2024 son:

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las corcholatas de Morena rumbo a 2024.

Gerardo Fernández Noroña: “Mi autocrítica es que no critico al gobierno de AMLO”

VIDEO: Marcelo Ebrard se pone a bailar No rompas más en Naucalpan, pero sólo quedó como el payaso de rodeo

Mario Delgado dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como una corcholata más de la coalición el 27 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa que ofreció el partido dominante.

En ese contexto, Ricardo Monreal respondió a los rumores sobre abandonar la encuesta de Morena, durante un recorrido por León, Guanajuato, como uno de los aspirantes que busca ser el próximo presidente de México.

Te recordamos que puedes seguir el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx, el cual mide la aprobación de los posibles aspirantes de las dos coaliciones.

Ricardo Monreal visitó León, Guanajuato, como parte de los recorridos que realizan las corcholatas de Morena. El senador consideró que es el “más preparado” para ser presidente de México y dijo que no abandonará la encuesta.

“Voy a mantenerme en la lucha, en la contienda, por la dignidad hasta el final, no voy a defraudar a los que simpatizan conmigo, a los equipos de los estados, no voy a dejar y menos me voy a rajar”

Ricardo Monreal