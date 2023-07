Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia y una de las corcholatas de Morena, PT y Partido Verde rumbo a las elecciones 2024, aseguró: “Mi autocrítica es que no critico al gobierno de AMLO”.

Las tres principales corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena en las elecciones 2024 son:

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las corcholatas de Morena rumbo a 2024.

Mario Delgado le dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como una corcholata más de la coalición el 27 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa que ofreció Morena.

En ese marco, Gerardo Fernández Noroña ofreció una entrevista para un medio local de Aguascalientes, en la cual fue cuestionado por el tipo de autocrítica que hace a AMLO y al gobierno de la 4T.

Te recordamos que puedes seguir el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual mide la aprobación de los aspirantes de las dos coaliciones.

Gerardo Fernández Noroña se encuentra de gira debido a la búsqueda de la candidatura presidencial de Morena, en ese sentido, ofreció una entrevista en Aguascalientes en la que refrendó su apoyo hacia AMLO.

La periodista del medio local para el que fue entrevistado cuestionó el tipo de autocrítica que Fernández Noroña hace al presidente y al gobierno de la 4T. Entonces el aspirante presidencial respondió:

“Yo la autocrítica que tengo es que no critico (...) Bonito me vería yo golpeando al compañero presidente, bonito me vería yo sumándome al linchamiento que hay contra nuestro gobierno”

Gerardo Fernández Noroña