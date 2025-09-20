Germán Villa, el ex secretario de Deportes de Cuauhtémoc Blanco, habría exhibido en sus redes sociales la compra de un lujoso auto valuado en más de 5 millones de pesos.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, el funcionario logró la compra de un Mclaren 720s a pesar de su sueldo mensual como ex secretario de Deportes.

“Germán Villa nunca ganó el sueldo de una estrella cuando era futbolista, con Cuauhtémoc Blanco fue encargado del deporte en Morelos donde ganaba 53 mil pesos”, se lee en la publicación de Jorge García Orozco.

Ex secretario de Deportes de Cuauhtémoc Blanco exhibe auto de 5 millones de pesos (Jorge García Orozco)

Así fue el desempeño del secretario de Deportes de Cuauhtémoc Blanco, quien luce auto de 5 millones de pesos

A pesar de su sueldo como ex secretario de Deportes de Cuauhtémoc Blanco, algunos recuerdan que Germán Villa mantenía un sueldo por cientos de miles de pesos como titular del Club América.

Sin embargo, su supuesto auto de 5 millones pesos llama la atención por su insuficiente gasto como ex secretario de Deportes para cubrir las necesidades de los deportistas, infraestructura, viajes, entre otras cuestiones.

Germán Villa explicó el año pasado que el presupuesto asignado al deporte era de 17 millones de pesos, cifra que incluyó pagos de nómina, servicios y otros gastos operativos, los cuales rebasaron el presupuesto por 50 millones de pesos.

“Es lo que comentaba hace un momento, con nadie quedas bien en esta posición, pero obviamente la gente no sabe el recurso… Creo que hay que poner énfasis en el deporte y aportarle mucho más recursos al Indem. Lo que teníamos lo pusimos a disposición de los deportistas’ Germán Villa, ex secretario de Deportes en Morelos

A esto, se suman las denuncias del consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, quien acusa a Cuauhtémoc Blanco por un posible desvío de recursos públicos de cerca de 40 millones de pesos.