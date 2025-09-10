En torno al caso Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de abuso sexual contra su media hermana Nidia Fabiola, la diputada Gabriela Jiménez sentenció que “tendría que ser la víctima quien le dé seguimiento a la carpeta”.

Esto al ser cuestionada porque Cuauhtémoc Blanco se ha mostrado impune por la carpeta de investigación en su contra, donde se le acusa de un intento de abuso ocurrido la noche del 14 de diciembre del año 2023.

Ante ello, Gabriela Jiménez aseguró que si la Fiscalía vuelve a enviar un expediente sólido al Congreso, las diputadas de Morena respaldarían a la víctima y revisaría el caso.

Gabriela Jiménez cita a Claudia Sheinbaum sobre caso Cuauhtémoc Blanco; “Nadie está por encima de la ley”

Cuestionada por el hecho, Gabriela Jiménez recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado en más de una ocasión que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los integrantes del partido.

No obstante, reiteró que Nidia Fabiola tendría ser quien le dé seguimiento a la capeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco, a casi medio año desde que se difundieron las acusaciones contra el morenista.

Gabriela Jiménez sostuvo que el apoyo de las legisladoras y legisladores estará siempre del lado de la víctima, toda vez que existan las pruebas necesarias y la carpeta de investigación esté bien fundamentada.

Por ahora, Gabriela Jiménez aclaró que desconoce en qué etapa está la investigación.

“Tendríamos que platicarlo”, dice Gabriela Jiménez sobre posibilidad de intervenir en caso Cuauhtémoc Blanco

Luego de sentenciar que “tendría que ser la víctima quien le dé seguimiento a la carpeta” sobre el caso Cuauhtémoc Blanco, Gabriel Jiménez dijo que el grupo parlamentario de Morena no puede exigir nada a la Fiscalía Morelos.

Sin embargo, se corrigió momentos después y dijo que en caso de “querer intervenir”, sería una cuestión que “tendrían que platicarlo” con el resto del grupo parlamentario.

“No lo sé, no que en qué vaya la Fiscalía de Morelos”, apuntó.

