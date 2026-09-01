Ricardo Monreal pidió a los diputados de Morena no caer en provocaciones durante la primera sesión del tercer año de la LXVI Legislatura en la que se entregará el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Les he pedido a la bancada de Morena que mantengamos el respeto para todos los grupos parlamentarios” Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Esto luego de que se reportara el ingreso de 40 megáfonos y un ataúd blanco a la Cámara de Diputados por parte del priista Humberto Ambriz.

El presidente de la Junta de Coordinación Política llamó a mantener una asamblea pacífica y respetuosa, sin insultos ni faltas de respeto, y aseguró que se comunicó con líderes parlamentarios para garantizar un debate ordenado.

Ricardo Monreal pide a Morena no caer en provocaciones por megáfonos en San Lázaro

A las 5:00 p.m. inicia la sesión del tercer año de la LXVI Legislatura y algunos diputados revelaron que Humberto Ambriz ingresó a San Lázaro con dos cajas con 40 megáfonos, por lo que Ricardo Monreal compartió su postura.

“Me dicen de ayudantía de seguridad que hay megáfonos y algunas cosas más, pero yo espero que se lleve una asamblea respetuosa” Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

La sesión del 1 de septiembre en la Cámara de Diputados podría iniciar con reclamos hacia legisladores de Morena, por lo que Ricardo Monreal pidió no caer en provocaciones.

Ricardo Monreal mencionó a los medios que espera que la asamblea sea pacífica, respetuosa y que no se haga uso de los megáfonos sin motivo.

“Nosotros en Morena, le voy a pedir a mis compañeros, no expresemos repudio, chiflidos, gritos, insultos a quienes estén en uso de la tribuna” Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió respeto para los legisladores que estén en la tribuna y que no se lancen insultos u otro tipo de faltas de respeto.

“Vamos a pedirles que mantengamos el orden y el respeto” Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Ricardo Monreal se comunicó con líderes de los grupos parlamentarios

El diputado Ricardo Monreal confirmó que se comunicó con líderes de los diversos grupos parlamentarios, para solicitarles que mantengan una asamblea “respetuosa y racional”.

“He estado conversando con los grupos parlamentarios, con el PAN, con MC, con el PT, con el Verde y por supuesto con el PRI, me he comunicado con Rubén Moreira y con Alejandro Moreno para intentar mantener una asamblea respetuosa y racional” Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Ricardo Monreal confía en que se mantenga en orden el la sesión y se respeten las opiniones que se expondrán esta tarde.

Por otra parte, circulan en redes sociales fotos de las cajas con megáfonos que ingresaron a la Cámara de Diputados y trascendió que también metieron un ataúd blanco.

Se espera que la bancada priista haga una protesta durante la sesión y este será el primer reto de Raúl Bolaños-Cacho Cué tras quedar al frente de la mesa directiva.