En medio de porras y gritos de apoyo, Rosa Icela Rodríguez entregó el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados la tarde del 1 de septiembre de 2026.

El acto se realizó cerca de las 17:30 horas sin discurso oficial de la secretaria de Gobernación, mientras la Mesa Directiva de San Lázaro se limitó a dar lectura al oficio de remisión.

Pese a las amenazas de protesta del PRI, la entrega del Segundo Informe de Gobierno se concretó en un ambiente marcado por respaldo a la presidenta.

Entre porras y fotos, Rosa Icela Rodríguez entregó Segundo Informe

La mañana del 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe durante un acto oficial que se llevó a cabo en el Patio de Honores de Palacio Nacional.

Horas más tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el informe para que se lleve a cabo el respectivo análisis y glosa.

Luego de ser recibida en el presidium de San Lázaro por diputados y senadores, Rosa Icela Rodríguez turnó el Segundo Informe de Gobierno al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué.

El acto se concretó sin que la funcionaria federal ofreciera un discurso oficial, pues solo presentó el paquete, en tanto que la Mesa Directiva únicamente leyó el oficio de remisión del mismo.

Rosa Icela Rodriguez entregó Segundo Informe en medio de aplausos y porras

Previo a que Rosa Icela Rodríguez entregara el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la bancada del PRI en San Lázaro amagó con montar un “show” durante el acto.

Al respecto, se informó que los diputados de la fracción parlamentaria del PRI ingresaron a la sede legislativa diversas cajas con al menos 40 megáfonos y hasta un féretro.

Sin embargo, la amenaza tricolor sobre la protesta en la entrega del Segundo Informe no se cumplió, pues la secretaria de Gobernación turnó el paquete a la Mesa Directiva sin ningún tipo sobresalto.

#Ultima



Así llega al Salón de Plenos la secretaria de Gobernación @rosaicela_ para hacer entrega del Segundo Informe de Gobierno… pic.twitter.com/mRarNPpKm2 — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) September 1, 2026

Incluso, Rosa Icela Rodríguez fue recibida en San Lázaro en medio de aplausos, porras y gritos de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación.

El ambiente de respaldo se mantuvo en el trayecto de la secretaria de Gobernación hasta el presidium, durante el que incluso legisladores se acercaron para pedirle fotos y saludos.