Little Caesars está cumpliendo 20 años en México, es por ello que tendrán una promoción de pizza a 20 pesos, para celebrar con todos los clientes del país.

Si te interesa conseguir tu pizza de Little Caesars a 20 pesos, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

¿Cómo conseguir pizza de Little Caesars a 20 pesos?

Si quieres de pizza de Little Caesars a 20 pesos, lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

Ve a una sucursal de Little Caesars

Pide una 3 Meat Treat o una Hula Hawaiian

Una vez hecho esto pide una Pepperoni, la cual tendrá un costo de 20 pesos

Little Caesars a 20 pesos (Little Caesars)

En otras palabras, toda las pizzas de pepperoni estarán a 20 pesos, siempre y cuando también te lleves una 3 Meat Treat o una Hula Hawaiian.

Si pides la pepperoni sola, te harán el cobro normal, sin aplicar la promoción anteriormente mencionada; para que no te confundas y lo tomes en cuenta.

El beneficio estará disponible en todas las sucursales de la pizzería en México y solo será válido en compras en mostrador, no aplicará en servicios de entrega a domicilio.

¿Cuándo podrás conseguir tu pizza Little Caesars a 20 pesos?

Otra cosa a tomar en cuenta es que la promoción de pizza a 20 pesos en Little Caesars solo estará disponible este 1 de septiembre.

Si quieres tu pizza de Little Caesars a 20 pesos en otra fecha, el descuento ya no se hará válido, por lo que tienes que aprovechar el día de hoy si deseas hacer uso de la promoción.

El que sea algo limitado se debe a que solo se aplica por el aniversario de la marca en México, que es este 1 de septiembre, fechas posteriores ya no tienen que ver con la celebración.

No se sabe si habrá otras promociones relacionadas posteriormente o es su único festejo de aniversario en este año.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto sobre las promociones de Little Caesars.