Ricardo Monreal respalda a Rubén Rocha Moya y llama “cobardes” a quienes le dan la espalda tras ser señalado de presuntos nexos con el narcotráfico por parte de Estados Unidos.

“Para mí es una cobardía que luego de que una persona entre en un proceso difícil, luego renieguen una relación” Ricardo Monreal

El diputado por Morena Ricardo Monreal tuvo un encuentro con los medios tras el primer Simulacro Nacional 2026 y expresó que no ha tenido contacto directo con Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa, solicitó licencia tras acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa y la decisión fue respaldada por legisladores de Morena y Monreal exhortó a su partido a no recibir a aspirantes con un “pasado cuestionable”.

Ricardo Monreal llama “cobardes” a quienes le dan la espalda a Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya y Ricardo Monreal son amigos e incluso fueron senadores en la misma gestión, por lo que el diputado considera que es una “cobardía” que le den la espalda en medio de una investigación en su contra.

Ricardo Monreal criticó a quienes se están deslindando de Rubén Rocha Moya o que renieguen de él tras ser señalado de presuntos nexos con una célula delictiva de Sinaloa.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/hQobOeOfld — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 6, 2026

El diputado de Morena mencionó que serán las autoridades quienes determinen su Rubén Rocha Moya ha cometidos delitos relacionados con el narcotráfico.

“Serán las autoridades quienes investiguen, no soy Ministerio Público ni juez y todo eso tendrá que presentarse a la Fiscalía General de la República” Ricardo Monreal

A pesar de salir en defensa del gobernador de Sinaloa, Ricardo Monreal reveló que no ha tenido contactó con el funcionario.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anuncio que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, para no responder a las acusaciones de Estados Unidos (Fotografía Cortesía)

Ricardo Monreal apoya que Rocha Moya haya solicitado licencia

Rubén Rocha Moya anunció su solicitud de licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras enfrentar una investigación y acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ricardo Monreal ve esta decisión como un acierto e increpó a otros gobernadores a hacer lo mismo ante acusaciones que van en contra de la ley.

“Fue lo correcto. Hizo lo correcto al presentar licencia. Ojalá otras gobernadoras hicieran lo mismo cuando una presunta violación a la constitución” Ricardo Monreal

Por otro lado, Ricardo Monreal exhortó a Morena a separarse de cualquier aspirante político que tenga antecedentes o vínculos con la delincuencia organizada: “No puede admitir a ninguna persona que tenga pasado cuestionable”.