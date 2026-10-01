Claudia Sheinbaum condenó los actos de vandalismo cometidos contra la estatua de Felipe Calderón en el Centro Cultural Los Pinos durante una protesta de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

“Yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos, no estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, no estoy de acuerdo en cómo lo hicieron, el golpeteo, hasta provocación se me hace”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque reconoció las inconformidades derivadas de la desaparición de la empresa y la pérdida de miles de empleos en el sexenio de Felipe Calderón, la presidenta de México dejó claro que no comparte ninguna acción que implique violencia o daños materiales.

“No están bien los actos violentos, eso no debe ser bajo ningún motivo, hay que condenarlo siempre, porque no se justifica la violencia, venga de donde venga” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese sentido, Claudia Sheinbaum insistió en que las manifestaciones deben realizarse de manera pacífica y dentro del marco del respeto.

El 30 de septiembre, extrabajadores de Luz y Fuerza decapitaron la estatua de Felipe Calderón en el Centro Cultural de Los Pinos en el marco de la participación del expanista en el Foro América Libre celebrado en la CDMX.

Sheinbaum entiende descontento por Felipe Calderón, pero no justifica la violencia

Ante su rechazo a los actos violentos contra la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos, la presidenta Sheinbaum también dijo entender el descontento y rechazo por el ex presidente.

“Puedo entender el enojo que tienen trabajadores del Sindicato, de trabajadores de electricistas”, expresó Sheinbaum al recordar el cierre de Luz y Fuerza del Centro por parte de la orden de Felipe Calderón.

Cierre de Luz y Fuerza del Centro de Felipe Calderón que Sheinbaum calificó como “una barbaridad”, además de que dijo que lo hizo “sin ningún derecho particular a los trabajadores y además la cerró por razones políticas”.

Sin embargo, Sheinbaum fue clara al asegurar que esto no justifica la violencia que se dio a la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos.