Una nueva movilización ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral ya tiene fecha.

La organización Marea Mexicana convocó a una marcha para el domingo 6 de diciembre en la CDMX, con el objetivo de exigir la autonomía del INE y expresar su rechazo a lo que considera una influencia partidista en sus decisiones.

La protesta surge en medio de la discusión nacional sobre la renovación de la presidencia del INE, las investigaciones internas del instituto y los debates políticos rumbo a las elecciones 2027.

Marcha por el INE: convocan por la salida de Morena del órgano

La organización civil Marea Mexicana ha lanzado la convocatoria para marcha por sacar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del INE, subrayando que debería ser un órgano autónomo.

La marcha saldrá del Auditorio Nacional al Ángel con destino al Ángel de la Independencia el 6 de diciembre a las 10:00 am, llamando a los asistentes a que lleven una bandera de México o bien la playera de la Selección Mexicana.

Marea Mexicana convoca a marchar para defender la autonomía del INE. (@Mareamexicana)

Según Marea Mexicana, se trata de un movimiento apartidista que busca defender al INE para que vuelva a ser autónomo, dice su convocatoria y subrayan que quieren ser escuchados antes de que se elija a la nueva presidenta del órgano.

Asimismo, se llama a que así como México se reunió por el Mundial 2026 piden a la ciudadanía tomar las calles nuevamente, pero ahora por un hecho que no es pasajero, sino duradero “tu voto”.

Sumado a ello, recuerdan que en 2022 el movimiento fue El INE No Se Toca, en defensa del “árbitro que hoy está en crisis”.

Marea Mexicana convoca a marchar para defender la autonomía del INE. (@Mareamexicana)

Esto exigen en la marcha por el INE ciudadano e independiente

La marcha convocada para el 6 de diciembre en donde se pide un INE autónomo, también exige estos puntos por lo que se decidió hacer la manifestación: