Ante el acoso del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, condenó los hechos y pidió evitar que se le revictimice.

“Yo expreso mi solidaridad a ella y cualquier mujer que sufra acoso sexual (...) es común, que cuando una mujer sufre este tipo de violencia, pues surjan voces que descalifican a la propia mujer, yo jamás me voy a sumar a ese tipo de descalificaciones” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, senador del PAN (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Ricardo Anaya lamenta acoso a Claudia Sheinbaum; critica revictimización contra la presidenta

El senador y excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, expresó su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, debido al episodio de acoso sexual que sufrió el martes 4 de noviembre.

Abordado por medios de comunicación, el legislador federal advirtió que lo ocurrido es “absolutamente inaceptable”, e insistió en resaltar que en este y todos los casos, es solidario con las víctimas.

De la misma forma, Ricardo Anaya lamentó que luego de la agresión de la que fue objeto Claudia Sheinbaum, hayan voces que estén en busca de demeritar la violencia que se registró.

Presidenta Claudia Sheinbaum sufre acoso en el Zócalo de la CDMX (Cortesía )

Lo anterior debido a que fue cuestionado sobre las versiones que apuntan que el acoso contra la presidenta se pudo tratar de un hecho “montado” para intentar desviar la atención de otros temas.

Sobre ello, sentenció que no está de acuerdo, pues se está incurriendo en revictimización de Claudia Sheinbaum al descalificarla, y resaltó que él nunca va a sumarse a ese tipo de posturas.

“Me parece que es algo inaceptable y es común, que cuando una mujer sufre este tipo de violencia, pues surjan voces que descalifican a la propia mujer, yo jamás me voy a sumar a ese tipo de descalificaciones” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya condenó el acoso contra Claudia Sheinbaum, pero también criticó falta de seguridad

A pesar de que en su pronunciamiento sobre el episodio de acoso que sufrió Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo a la presidencia, Ricardo Anaya aprovechó para criticar al gobierno federal.

Así ocurrió debido a que advirtió que la vulneración a la seguridad de la presidenta puso en evidencia que las autoridades no tienen la capacidad de proteger el bienestar de la mandataria.

“Un extrañamiento a las áreas de seguridad del gobierno, porque si no se pueden hacer cargo de la seguridad de la presidenta, pues cómo se van a hacer cargo de la seguridad del país, no es entendible que no puedan cuidar a la presidenta de la República” Ricardo Anaya

En ese sentido, señaló que si las autoridades “no se pueden hacer cargo de la seguridad de la presidenta”, hay que cuestionar sobre el cómo “se van a hacer cargo de la seguridad del país ”.

Al insistir en su critica, Ricardo Anaya dijo que no se puede entender que no se tenga la capacidad de cuidar a la presidenta, pero “en parte explica por que la seguridad está como está”.

Debido a lo anterior, el senador blanquiazul hizo un llamado a las autoridades para que se realice lo necesario no solo para proteger a Claudia Sheinbaum, sino para mejorar la seguridad del país.