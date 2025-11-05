La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago), se unió a la condena por la agresión contra Claudia Sheinbaum, quien fue acosada en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

La Conago reiteró el entero respaldo de los gobernadores y las gobernadoras del país hacia Claudia Sheinbaum, así como su solidaridad y respeto hacia ella como mujer y como presidenta.

“Las gobernadoras y los gobernadores que integramos la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y manifestamos nuestro total respaldo, solidaridad y respeto hacia su persona y su investidura” Conago

Conago afirma que acoso a Claudia Sheinbaum muestra deuda con igualdad y respeto hacia las mujeres

La Conago resaltó que el acoso que sufrió la presidenta son “un recordatorio doloroso” de que las mujeres, incluso las que ocupan cargos altos de responsabilidad pública, pueden sufrir de distintas formas de violencia.

“Seguimos enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia que no sólo nos ofenden y lastiman, sino que también evidencian la deuda que aún tenemos con la igualdad y el respeto hacia las mujeres” Conago

En este sentido, la Conago resaltó que la violencia de género, el acoso y la misoginia “no tienen cabida” en la sociedad mexicana, por lo que es necesario erradicar dichas conductas de violencia.

Por ello los y las gobernadoras de México hicieron un llamado a la ciudadanía, así como a las instituciones a unir esfuerzos para “construir un México libre de violencia contra las mujeres”.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos, no solo de Claudia Sheinbaum, sino de las mujeres, para la erradicación de toda forma de:

agresión

acoso

violencia

Cabe señalar que el comunicado fue firmado por los 32 mandatarios estatales del país.