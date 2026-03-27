Bloquean de nueva cuenta la autopista México-Cuernavaca a la altura del puente de Chimalcoyotl en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

Tras ser liberada la México-Cuernavaca en ambos sentidos, se registra un nuevo bloqueo en la autopista generando caos vial antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Se registra un nuevo bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del puente de Chimalcoyotl

Durante la mañana de este viernes 27 de marzo, vecinos bloquearon la caseta México-Cuernavaca para exigir suministro de agua.

Tras casi cuatro horas de bloqueo, la vialidad fue liberada y la circulación comenzó a normalizarse.

Sin embargo, un grupo de manifestantes mantiene bloqueada la autopista México-Cuernavaca a la altura de Puente de Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan.

Se reporta un nuevo bloqueo en la autopista México-Cuernavaca a la altura del puente de Chimalcoyotl en la alcaldía Tlalpan; videos difundidos en redes sociales muestran el caos. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/9kfFOnkukb — N+ FORO (@nmasforo) March 27, 2026

Nota en desarrollo, en breve más información...