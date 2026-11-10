El cuerpo de Fernando Calvillo, mexicano que murió en el choque de trenes ocurrido en Toledo, España, fue repatriado a México y recibido en la ciudad de Aguascalientes, de donde era originario.

Tras concluirse los trámites correspondientes, los restos de Fernando Calvillo llegaron a México para realizar una misa y velorio.

Celebran misa de cuerpo presente en honor a Fernando Calvillo

Tras la repatriación del cuerpo de Fernando Calvillo a México y su posterior llegada a la ciudad de Aguascalientes, se realizó el velorio y la misa de cuerpo presente en su honor.

Una vez llegado el cuerpo, se procedió a velarlo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós al diseñador gráfico.

Fernando Calvillo (Especial)

Expresaron sus condolencias a la familia directa, la cual se encontraba presente durante todo el proceso fúnebre que se llevó a cabo el primer fin de semana de noviembre.

Posteriormente, a las 11:00 horas del lunes 9 de noviembre, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el Santuario de Guadalupe, en Aguascalientes.

En el recinto religioso nuevamente se reunieron a personas cercanas a Fernando Calvillo, quienes lo recordaron con cariño y tristeza debido a lo sucedido.

Fernando Calvillo fue la única víctima mortal mexicana del accidente de tren en España

El pasado 28 de octubre en Toledo, España, sucedió el accidente de tren donde murió Fernando Calvillo, siendo la única víctima mortal mexicana identificada por las autoridades.

Tras el accidente de tren en España, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) identificó a 12 ciudadanos mexicanos afectados en Toledo, incluyendo a Fernando Calvillo.

11 de los afectados mexicanos fueron dados de alta tras su atención médica, mientras que Fernando Calvillo fue la víctima fallecida en el evento.

De acuerdo con los informes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el percance ocurrió cuando un tren AVE embistió a un tren de la empresa Iryo que transportaba a 174 personas.

El violento impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo y su posterior caída por un terraplén.