Ricardo Monreal manifestó públicamente que “Morena no va a meter las manos” por nadie ante los señalamientos contra la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

En conferencia de prensa, el coordinador de diputados de Morena afirmó que no encubrirán a Guadalupe Taddei ni a ningún funcionario si se demuestra que incurrieron en alguna anomalía.

Morena no va a cubrir a nadie, no va a meter las manos por nadie que haya cometido irregularidades. Ricardo Monreal

Monreal pide esperar investigaciones al INE por caso Taddei

Monreal subrayó que la prioridad absoluta debe ser transparentar con firmeza cualquier presunta irregularidad detectada en el INE, al señalar la extrema delicadeza de los señalamientos contra Taddei.

Esto luego de que la presidenta del INE fuera acusada de presuntos nexos y de permitir contrataciones irregulares con empresas proveedoras del órgano electoral.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

Por ello, Monreal destacó que el propósito central de Morena es salvaguardar la legitimidad del INE debido a la importancia del organismo en el proceso democrático del país.

El coordinador guinda indicó que corresponderá a las investigaciones que realicen el Órgano Interno de Control del INE, la Auditoría Superior de la Federación y la propia UIF, quienes emitan una resolución al respecto.

No vamos a culpar ni a defenestrar a persona alguna sin pruebas, eso le corresponde al Órgano Interno de Control, a la Auditoría Superior de la Federación o incluso a la UIF. Todo esto se tiene que aclarar... Es un asunto de ella (su renuncia), nosotros no tenemos capacidad jurídica para solicitar la renuncia, pero ella tiene que revisarlo. Ricardo Monreal

Al referirse a la permanencia de Taddei al frente del órgano electoral, precisó que una eventual revisión de su cargo es un asunto personal que corresponde evaluar únicamente a la propia funcionaria.

Ello toda vez que el Congreso carece de facultades jurídicas para solicitarle la renuncia una vez que llevaron a cabo su nombramiento.

De acuerdo con Monreal, únicamente los elementos probatorios que deriven de las investigaciones oficiales serán los que determinen la viabilidad y continuidad de Taddei como consejera presidenta del INE.