Claudia Sheinbaum fijó postura sobre los cuestionamientos que enfrenta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al señalar que cualquier decisión sobre una eventual renuncia o licencia corresponde exclusivamente a la propia funcionaria.

“Eso depende de ella…depende de las decisiones personales que cada quien” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 23 de octubre de 2026, la presidenta de México enfatizó que en las instituciones públicas no debe existir ninguna sombra de corrupción y subrayó la necesidad de que se realicen las auditorías e investigaciones necesarias para esclarecer los señalamientos contra Guadalupe Taddei.

Además, Claudia Sheinbaum consideró indispensable transparentar toda la información relacionada con el caso para preservar la confianza en el INE de cara a las elecciones 2027.

“No debe haber corrupción en las instituciones”: Sheinbaum

Ante los señalamientos de posibles irregularidades de Guadalupe Taddei en el INE, la presidenta Sheinbaum volvió a ser firme con la transparencia en las instituciones, por dijo que la corrupción no debería existir en ellas.

“Yo solo digo que es relevante que no debe haber ninguna sombra de corrupción” señaló Sheinbaum, así como la presidenta volvió a mencionar que se “deben hacer las auditorías que se tengan que hacer”.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que la situación en el INE y los señalamientos a Guadalupe Taddei deberán aclararse, además de “transparentarse absolutamente todo y no debe haber sesgo de nada”.

Finalmente, Sheinbaum dijo que no debe haber sorpresas de que existe corrupción en las instituciones “y menos en el INE” en pleno inicio del proceso electoral para 2027 en el país.