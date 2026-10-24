Carla Humphrey cuestionó a Guadalupe Taddei por el nuevo portal de transparencia del INE, debido a que, asegura, nunca se les presentó a todos los consejeros.

No nos lo enseñó, no nos lo comunicó, que estaba creando este sistema, entonces no lo conocemos tampoco. Carla Humphrey, consejera del INE

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, repitió que Guadalupe Taddei se ha negado a entregar diversa información, como las designaciones de personal.

Explicó que esto se debe al “maxipoder” que se le dio a la Presidencia del INE, la cual Carla Humphrey definió como inconstitucional, aunque en ninguna instancia dieron seguimiento a su denuncia.

Carla Humphrey cuestiona a Guadalupe Taddei por el nuevo portal de transparencia del INE

El nuevo portal de transparencia del INE no fue notificado a los consejeros por parte de Guadalupe Taddei, como dio a conocer Carla Humphrey, quien aseguró que no lo conoce.

Fue en entrevista con Pamela Cerdeira que Carla Humphrey rechazó también la conferencia de prensa de Guadalupe Taddei, en la cual estuvo ausente debido a la notificación 15 minutos antes.

Carla Humphrey declaró que si bien le parece correcto que exista un sistema de transparencia —pese a que ya existía anteriormente— eso no da respuesta a los señalamientos contra Guadalupe Taddei.

La consejera señaló a su vez que mediante el portal se debe transparentar toda la información sobre las empresas, y Guadalupe Taddei tiene que dar la apertura para su revisión.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

Guadalupe Taddei no brinda información a los consejeros del INE, acusa Carla Humphrey

El nuevo portal de transparencia no sería la única omisión de Guadalupe Taddei para con los consejeros del INE, como acusó Carla Humphrey en MVS Noticias.

Carla Humphrey respondió que pese a solicitud en oficios, se le ha negado información y no se le ha notificado la misma, como el cambio de imagen del INE.

Eso incluye el personal que entra y sale del INE, ya que debido al poder de Guadalupe Taddei, sería la única que designa a directores y su equipo de confianza.