A ocho meses del operativo en Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX) que terminó con el desalojo del predio del Refugio Franciscano y sus perros albergados, informaron que 156 “franciscanitos” volvieron a estar a su cargo.

El Refugio Franciscano informó que ahora comenzará el proceso de adopción de los “franciscanitos” que ya tienen a su cargo, aunque no desistirán hasta que todos les sean devueltos.

Devuelven 156 “franciscanitos” al Refugio Franciscano

Tras mesas de trabajo y acusaciones que el Refugio Franciscano hizo contra el gobierno de la CDMX, por no devolverles a sus refugiados, compartieron que 156 “franciscanitos” les fueron devueltos.

Hoy 13 de septiembre de 2026, con una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y los voluntarios del refugio que se establecía en un predio donado de don Antonio Haghenbeck, agradecieron por el regreso de sus refugiados.

En este comunicado, el Refugio mostró fotografías de perros en jaulas que ya tenían con ellos, explicando que fueron 156 “franciscanitos” que volvieron tras una negociación y acuerdos del gobierno con ellos.

Comunicado del Refugio Franciscano sobre el regreso de los "franciscanitos". (@Ref_Franciscano)

Ante la victoria celebrada, recordaron que en su perspectiva estas pláticas siempre fueron “el camino”, mas no el de la violencia que vivieron cuando fueron desalojados.

Además de decir que ahora iniciarán esta etapa “con mucho amor”, explicaron que no desistirán hasta que todos sus refugiados les sean devueltos.

“Y claro: todavía faltan muchos. No vamos a abandonar a ninguno. Seguiremos luchando”. Comunicado de Refugio Franciscano.

El Refugio Franciscano también anunció que estos 156 “franciscanitos” comenzarán el proceso de adopción con ayuda del gobierno de la CDMX.