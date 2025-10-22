Luisa Alcalde, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso debatir el fuero político en la Reforma Electoral.

Según señaló la morenista, la mayoría de los mexicanos rechazan que el fuero sea utilizado por senadores y diputados para evitar ser investigados y quedar impunes ante la justicia.

Bajo este argumento, Luisa Alcalde hizo un llamado a tener una discusión más amplia, en la que se presenten los argumentos a favor o en contra para aprobar la Reforma Electoral.

Rosa Icela Rodríguez y Alfonso Durazo, Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (Especial)

Luisa Alcalde propone un debate con la ciudadanía sobre el fuero político en la Reforma Electoral

En opinión de Luisa Alcalde, resulta inverosímil que legisladores, que se encuentran bajo investigación, ocupen un lugar en la Cámara de Diputados o Senadores sin tener votos de la población de por medio.

“¿Por qué vamos a tener legisladores que, siendo prófugos de la justicia, se vuelvan plurinominales? Y aparte, utilizando esos espacios, llegan con fuero”, cuestionó.

Con dicha pregunta, Luisa Alcalde señaló que la Reforma Electoral no busca ser autoritaria, sino que busca reducir la impunidad que han permitido las dirigencias de los partidos al elegir militantes bajo investigación.

Luisa Alcalde finalizó diciendo que la aprobación de la Reforma Electoral no debe ser una decisión de los políticos, sino de los ciudadanos, asociaciones civiles y los mismos partidos políticos.