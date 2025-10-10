Claudio X. González, empresario y fundador de diversas asociaciones civiles, enfrentó su primer acrítica por lanzar su más reciente iniciativa llamada “No más Poder al Poder”.

Claudio X. González explicó en términos de fútbol que su iniciativa No más Poder al Poder tiene el objetivo de reunir más de 130 mil firmas para hacer cumplir cinco puntos que son básicos para la democracia:

Un árbitro electoral justo Una cancha pareja sin dados cargado No usar los programas sociales para coaccionar el voto Dejar fuera a la delincuencia de las elecciones No permitir chapulineo ni sobrerrepresentación

Firma y salvemos la democracia.



¡No más poder al poder! pic.twitter.com/XNdjdoDSag — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 9, 2025

Esta nueva iniciativa que ya le valió críticas a Claudio X. González, busca que la ciudadanía firme para “defender la democracia” frente a la nueva reforma electoral que, según sus palabras, quiere “someter a los mexicanos”.

Ricardo Monreal opina sobre la iniciativa “No más Poder al Poder” que encabeza Claudio X. González

Claudio X. González y aliados han encabezado una campaña en redes para señalar a la reforma electoral de ser un intento de la Cuarta Transformación (4T) para concentrar más poder, lo que ha sido negado por Ricardo Monreal.

Tiene el derecho de hacerlo, no lo voy a descalificar. La Constitución y la Ley establecen esta posibilidad jurídica de que se presenten iniciativas cuando se reúnan firmas ciudadanas. Ricardo Monreal, diputado federal

Aunque la propuesta tiene el objetivo de impedir la reforma electoral, Ricardo Monreal reconoció que Claudio X. González tiene el derecho de presentar iniciativas ciudadanas.

Desde su comparecencia en la Cámara de Diputados, señaló que la Constitución de México garantiza este derecho de Claudio X. González, por lo que no incurriría en descalificaciones contra el empresario.