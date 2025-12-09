Alejandra Barrales, vicecoordinadora Movimiento Ciudadano, arremetió contra la manera en la se quiere implementar la reforma laboral de 40 horas, pues asegura que “Sería una burla”.

“Se está tratando de darle la vuelta al planteamiento de fondo de las 40 horas. La propuesta busca de fondo un descanso reparador para los trabajadores. Cuando viene el gobierno y dice que la propuesta puede ser una hora menos, media hora, entonces nos están chicaneando la propuesta”

Por lo anterior, Barrales sentenció que la iniciativa de reforma laboral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores es “una broma y una chicanada”.

Movimiento Ciudadano impulsa discusión de la jornada laboral de 40 horas (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Movimiento Ciudadano buscará que reforma de 40 horas implemente dos días de descanso

Sobre la aplicación de la jornada laboral de 40 horas, Alejandra Barrales recordó que la reforma buscaba dos días de descanso, a fin de otorgar un tiempo reparador para más convivencia familiar.

Sin embargo, dijo que este objetivo inicial ha cambiado para reducir los horarios laborales cuando sea conveniente para los patrones: “cuando convenga al patrón te va a dar dos horas, media hora. Es una broma”.

“No es lo que se está planteando, porque no es lo mismo que un trabajador descanse el fin de semana o dos días a la semana, a que descanse de manera intermitente media hora, 40 minutos, una hora al final de una jornada laboral”

Por ello, Alejandra Barrales dijo que en Movimiento Ciudadano buscará acercar al gobierno información para mostrar que la demanda no es un capricho, sino que está respaldada por evidencia sobre los beneficios laborales y sociales-

Finalmente, sentenció que el gobierno de la 4T busca favorecer al sector empresarial con esta propuesta en lugar de a la ciudadanía, por lo que Movimiento Ciudadano buscará demostrar que trabajar menos no afecta la productividad.