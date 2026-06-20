Los trabajadores de la Ciudad de México podrían acceder a una licencia de paternidad significativamente mayor si prospera una iniciativa presentada ante el Congreso capitalino durante este periodo legislativo.

La propuesta, impulsada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, busca ampliar el permiso laboral para padres tras el nacimiento o adopción de un menor.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla únicamente 5 días de licencia con goce de sueldo para los hombres, mientras las madres cuentan con 84 días naturales.

Reforma busca fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado infantil

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la legislación aplicable a trabajadores del Estado.

De aprobarse, los padres podrían disponer de hasta 12 semanas para acompañar el nacimiento o adopción de sus hijos durante una etapa fundamental.

Paternidad en México (Alán Ortega / Cuartoscuro)

El objetivo central es promover una distribución más equilibrada de las tareas de crianza y cuidado entre ambos progenitores desde los primeros meses.

Según la exposición de motivos, las mujeres dedican en promedio 6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a 3 horas.

El legislador sostiene que ampliar la prestación contribuiría a disminuir brechas de género y favorecer una participación más activa de los hombres.

Además, permitiría fortalecer los vínculos familiares y brindar mejores condiciones para el desarrollo de niñas y niños durante sus primeras etapas.

De acuerdo con el estudio The Great Realization, de ManpowerGroup, solo uno de cada cuatro hombres busca este beneficio laboral, reflejando desafíos pendientes en corresponsabilidad familiar.