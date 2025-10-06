La propuesta de reforma a la Ley Aduanal que presentó la presidenta, Claudia Sheinbaum, avanzó este 6 de octubre en la Cámara de Diputados, debido a que fue aprobada en comisiones.

El aval fue otorgado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, debido a que tras aplicar una serie de modificaciones al borrador original, aprobó el dictamen con 31 votos a favor.

De esa manera, la iniciativa de reforma a la Ley Aduanal que llegó a San Lázaro el pasado 29 de septiembre, avanzará al pleno para su análisis, discusión, votación y posible aprobación.

Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Reforma a la Ley Aduanal: Estos son los puntos más importantes

Cabe destacar que la reforma a la Ley Aduanal que fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, contempla una serie de cambios y modificaciones en los procesos aduanales:

Patentes de agentes aduanales ya no serán vitalicias, sino que tendrán una vigencia de 20 años y serán prorrogables hasta 40 años con evaluación periódica

Certificación profesional obligatoria cada 3 años, lo que implica que se exigirá una actualización continua para conservar la patente

Creación del Consejo Aduanero, un órgano técnico que autorice, suspende o cancele patentes, además de que excluirá a SHCP, SAT y ANAM de sanciones directas

Requisitos más estrictos para agentes aduanales, pues ya no se permitirá que ya sean servidores públicos, deberán presentar una evolución patrimonial y no pueden tener conflicto de interés

Multas más severas por irregularidades, ya que se contemplan sanciones de 250–300% del valor comercial de la mercancía

Control de inventarios obligatorio y permanente para mantener una trazabilidad continua

Despacho fuera de recinto fiscalizado, ya que solo se permitirá con tecnología avanzada y trazabilidad electrónica

Bancos obligados a reportar cuentas aduaneras, dado que deberán informar nombre, RFC y montos mensuales a la autoridad

Garantías fiscales más flexibles, toda vez que se permitirá usar tarjetas de crédito en lugar de solo depósitos en cuentas aduaneras

Retroactividad limitada, lo que significa que las patentes vigentes se ajustarán a la nueva duración y sin revocación inmediata

Aduanas en México (Presidencia)

Reforma a la Ley Aduanal avanza en la Cámara de Diputados; fue aprobada en comisiones

Al recibir en la Comisión de Hacienda la cantidad de votos necesarias para ser aprobado, el dictamen de la reforma a la Ley Aduanal avanzó este lunes 6 de octubre en la Cámara de Diputados.

Durante los trabajos en los que los diputados de oposición acusaron que no se incluyeron candados para evitar casos como el huachicol fiscal, los legisladores oficialistas se impusieron con 31 votos.

En cambio, los diputados del PAN integrantes de la comisión que advirtieron que la reforma a la Ley Aduanal “impactará en la competitividad” y permitirá el contrabando, alcanzaron solo 12 votos.

Ante ello, el dictamen al que se aplicaron 5 modificaciones relacionadas con el tema de las patentes de los agentes aduanales, se envió a la mesa directiva para ser programado para su discusión.