El Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó con mayoría de votos la Ley Aduanera en lo general; sigue la discusión en lo particular.

La reforma a la Ley Aduanera fue presentada para endurecer tanto los controles de aduanas como las sanciones a sus agentes, ya que serían los responsables de las operaciones en las que participen.

Dicha reforma fue aprobada por la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados el lunes 6 de octubre y ha recibido 71 reservas.

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley Aduanera con 338 votos

En la sesión ordinaria del martes 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con un total de 338 votos a favor, la Ley Aduanera en lo general; recibió 129 en contra y cero abstenciones.

La discusión en la Cámara de Diputados previo a la aprobación en lo general estuvo divida, ya que la oposición (Movimiento Ciudadano) afirmó que la Ley Aduanera no corrige el problema del sistema de aduanas.

Asimismo, el PRI acusó que la Ley Aduanera buscará que los agentes carguen con toda la responsabilidad, lo cual fue secundado por el PAN que agregó, castigará a los que cumplen y no a quienes delinquen.

Mientras que el oficialismo destacó que responde a los desafíos actuales del comercio internacional, así como transparentar el sistema aduanero en México e impulsa su crecimiento.