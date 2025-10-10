Durante una comparecencia a medios, el senador Ricardo Anaya denunció que la reforma a la Ley Aduanera no resuelve el problema del huachicol fiscal.

En consecuencia, Ricardo Anaya adelantó que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado votará en contra de la reforma a la Ley Aduanera.

Esto porque, aseguró, existiría “un pacto de impunidad” para evitar que los responsables del huachicol fiscal sean sancionados por este grave delito.

Huachicol fiscal (Redes sociales)

PAN votará en contra de reformas a Ley Aduanera, dice Ricardo Anaya

Ricardo Anaya acusó que el dictamen de reforma a la Ley Aduanera que se plantea actualmente, no resuelve en lo absoluto el problema del huachicol fiscal.

El senador cuestionó que incluso el documento no menciona ni hace referencia al tema, pues aseguró no se reconoce la existencia de este delito.

Ricardo Anaya denunció que en un solo barco con combustible robado, se estima que el monto ascendía a 350 millones de pesos; sin embargo, habría más barcos y pipas por investigar en todo el país.

Aseveró que existiría “un pacto de impunidad” entre las autoridades, personal de aduanas y la Secretaría de Marina para evitar que los responsables del huachicol fiscal sean sancionados por este grave delito.

El legislador del PAN reprochó que la reforma a la Ley Aduanera no busca solucionar la corrupción en aduanas, por lo que insistió en que su bancada votará en contra de esta iniciativa.