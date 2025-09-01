La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) se pronunció a favor de la reforma a la Ley Aduanera que ha planteado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente del organismo, afirmó que una actualización al marco legal vigente daría agilidad, competitividad al sector, así como seguridad para quienes invierten en él.

Sin embargo, advirtió que toda reforma debe tener como prioridad el fortalecimiento de la trazabilidad y la simplificación de procesos, reconociendo siempre el papel de los agentes aduanales.

“La actualización debe delimitar claramente responsabilidades y salvaguardar la función del agente aduanal” José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la CAAAREM

Ley Aduanera puede apuntalar el desarrollo del país: CAAAREM

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana realizó un foro para presentar propuestas técnicas a la nueva Ley Aduanera que prepara el Poder Ejecutivo a través de su Consejería Jurídica.

Entre otras observaciones, señalaron que la nueva ley debe tender a la digitalización de procesos, a una inspección coordinada y transparente, y a la reducción de trámites innecesarios.

Además, se debe contar con herramientas para combatir de mejor manera flagelos como la corrupción, el lavado de dinero y el contrabando de mercancías ilícitas. En caso de lograrlo, México podría entrar en una nueva era de competitividad que además generará un gran aporte a la economía del país.

“En coincidencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, existe un compromiso por blindar la certeza aduanera”, apuntó Zaragoza Ambrosi, al recordar que los agentes aduanales trabajan de manera estrecha con las autoridades en la vigilancia de las operaciones comerciales.

El organismo reiteró su disposición de acompañar al gobierno federal en el proceso de modernización de la Ley Aduanera, con el objetivo de consolidar un marco jurídico que garantice certeza, transparencia y un comercio exterior más dinámico.