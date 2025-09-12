En el evento del 85 aniversario de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Rafael Sánchez Zaragoza, presidente de la organización, hizo una advertencia a las instituciones para mantener un equilibrio en la Ley Aduanera, propuesta por Claudia Sheinbaum.

El presidente de la CAAAREM resaltó que la reforma a la Ley debe fortalecer la recaudación sin perjudicar a los actores formales del comercio exterior.

CAAAREM pide que se mantengan los agentes aduanales

La Confederación detalló que se respaldan los objetivos del gobierno federal sin comprometer la legalidad y a la nación.

“No permitiremos que los Agentes Aduanales sean usados para malas prácticas en contra de la patria. Quienes incurran en esas conductas no representan a CAAAREM y se tomarán medidas muy severas contra todo aquel que accione en perjuicio de la nación”. Rafael Sánchez Zaragoza, presidente de la CAAAREM

Por otra parte, señaló que los agentes aduanales son parte fundamental en el sistema de comercio exterior, por lo que no se deben dejar atrás, señalando que debe ser bien analizada para no comprometer los ingresos al país.

“Tiene que ser analizada para mantener un equilibrio sin asfixiar a quienes cumplen con el fin de que genere mayores ingresos al país, que fortalezca los objetivos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que se mantenga la prevalencia del Agente Aduanal como auxiliar estratégico para la competitividad nacional”, señala el boletín emitido por la Confederación. Rafael Sánchez Zaragoza, presidente de la CAAAREM

Finalmente, la CAAAREM reiteró su disposición al diálogo para llegar a acuerdos en la reforma a la Ley Aduanera, contemplando el fortalecimiento del marco jurídico sin comprometer al sector.