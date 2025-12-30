Una jueza federal negó el amparo presentado por la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas bancarias; presentaron impugnación tras el fallo.

Sólo el pasado 26 de diciembre, una jueza también negó que se desbloquearan las cuentas del exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien asegura que los señalamientos son persecución política.

Esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena pierden amparo para que desbloqueen sus cuentas

Fue la jueza Sandra Adriana Carbajal quien falló en contra del amparo promovido por la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, por lo cual, la Unidad de Inteligencia Financiera mantendrá sus cuentas bloqueadas.

Desde septiembre, Verónica Encalada y Verónica Bermúdez Encalada habían presentado dicho amparo que negó el Juzgado Primero de Distrito de Tabasco, en contra de la UIF y su inmovilización de cuentas.

Aunque la juzgadora no dio razones, la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena ya presentaron una impugnación a su decisión, por lo que el proceso se turnará al Tribunal Colegiado.

De momento, se desconoce la fecha para una nueva audiencia en la que se confirmaría o revocaría el fallo, sin embargo, la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena continuarán en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco (Captura)

Familiares y socios de Hernán Bermúdez Requena también tienen cuentas bloqueadas

La esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena no son las única que fueron incorporadas a la lista de la UIF y tienen bloqueo de cuentas por la “presunción de actividades ilícitas”.

Y es que derivado de las acusaciones de vínculos con el crimen organizado como presunto líder de La Barredora, la UIF tomó dicha medida desde julio, contra familiares y socios de Hernán Bermúdez Requena.

Ya que argumenta, se analizaron diversas operaciones que se observaron inusuales, como transferencias bancarias atípicas o esquemas de simulación fiscal.