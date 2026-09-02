La CRT anunció este 1 de septiembre que ha comenzado con la suspensión de líneas telefónicas móviles con terminación 1 que no se hayan registrado.

Asimismo, la CRT recordó que la suspensión de líneas telefónicas será gradual durante las 72 horas posteriores al 31 de agosto, que era la fecha límite para hacer el registro.

CRT anuncia suspensión de líneas con terminación 1 que no se hayan registrado

A través de un comunicado en redes sociales, la CRT dio a conocer que inició la suspensión de líneas móviles con terminación 1 que no hicieron el registro dentro del plazo señalado.

Comunicado CRT (CRT)

Comunicado CRT (CRT)

La CRT señaló que la suspensión de líneas con terminación 1 que no hicieron el registro, se hará efectiva dentro de las 72 horas posteriores al 31 de agosto.

Es decir, si aún se cuenta con el servicio a pesar de no haber hecho el registro, es posible que se haga el corte a más tardar el próximo 3 de septiembre.

Las líneas suspendidas se recuperarán una vez el usuario haga su registro correspondiente, en cualquiera de las opciones dadas por las instituciones y compañías telefónicas.

Puede ser mediante la plataforma del proveedor, servicio que no tiene costo y está activo sin necesidad de línea o datos; o bien, yendo directamente a un Centro de Atención Telefónica.

CRT señala que suspensión de líneas continuará el próximo 15 de septiembre

Luego de la suspensión de líneas con terminación 1, la CRT señaló que el calendario de vinculación continuará el próximo 15 de septiembre.

En esa fecha se comenzarán a suspender las líneas con terminación 2, de acuerdo con el mismo comunicado de la CRT.

Sin embargo, señala que las personas con líneas móviles pueden ya hacer su registro en caso de que no lo hayan hecho, con el fin de evitar filas de último minuto.

La suspensión de líneas se mantendrá durante los últimos meses de 2026, para todos aquellos que no hayan hecho el proceso de vinculación.