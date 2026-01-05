López San Martín confirma su salida de MVS y revela por qué no se despidió al aire

El periodista Manuel López San Martín ha confirmado su salida de MVS, luego de que en diciembre pasado, la radiodifusora anunciara el terminará su relación laboral.

“Con enorme gratitud a la audiencia que me acompañó durante casi nueve años en MVS Noticias, cierro un capítulo profesional de gran aprendizaje, cercanía con el público y éxito. Dejo el programa a mi cargo en el momento de mayor audiencia en estos años al aire”. Manuel López San Martín

Así como también López San Martí reveló que “no existieron las condiciones” para poder despedirse al aire de sus radioescuchas tras dejar su programa de noticias en MVS.

“Lamento que no existieran las condiciones para despedirme al aire. Lo hago por esta vía, consciente de que las empresas están en libertad de decidir, cuando así convenga a sus intereses, estrategias editoriales y de negocio, poner fin a proyectos”. Manuel López San Martín

🚨 Sobre mi salida de @MVSNoticias



Con gratitud, a quienes nos acompañaron durante casi 9 años al aire



Más que nunca: la libertad de expresión se defiende



El periodismo es incómodo o no es



¡Seguimos! Nada de callar.#AdiósMVS pic.twitter.com/lhjbxcBkpp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 5, 2026

López San Martín deja entrever que su salida de MVS fue por censura

Ante su salida de MVS, López San Martín deja entrever que su despido de la radiodifusora fue por censura ante su libertad de expresión, debida a la “presiones y amagos” que enfrentan los medios de comunicación.

“La libertad de expresión es parte de nuestra democracia y no es negociable”, apuntó López San Martín en su mensaje de despedida.

Así como López San Martín fue claro al asegurar que “el periodismo es incómodo o no es, y debe siempre defender la verdad, cuestionar al poder, llamar a las cosas por su nombre, denunciar la corrupción, las injusticias e impunidad”.

Por lo que López San Martín refrendó que seguirá ejerciendo su libertad en los distintos medios de los que aún forma parte, pues su compromiso “es el de siempre: abonar a la construcción de nuestro país y su ciudadanía, teniendo como eje editorial la búsqueda de la verdad”.