La detención de ‘El Yaicob’ ocurrió el pasado 15 de diciembre las 10:30 pm en avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX; Reyes León ya tenía una orden de aprehensión en su contra.

🚨 Se entrega “El Yeicob”



Jacobo Reyes León, ex candidato del PRD en San Martín de las Pirámides, se presentó ante autoridades en CDMX



La FGR lo señala como líder de una red de huachicol, armas y droga, vinculada a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo pic.twitter.com/JDZyB60vd1 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 17, 2025

‘El Yaicob’ se entrgó voluntariamente; está ligado a la red de huachicol de Raúl Rocha Cantú

Este lunes 17 de diciembre se dio a conocer la detención de Jacobo Reyes León, mejor conocido como ‘El Yaicob’ o ‘El Licenciado’ al ser señalado como el presunto líder de una organización dedicada al tráfico ilegal de combustibles o huachhicol, tráfico de armas y drogas que se vincula a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano copropietario de Miss Universo.

Entre las acusaciones de Reyes León, quien fuera ex candidato por el PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides Hidalgo, en Huehuetoca, Estado de México y ex comisario de Seguridad Pública de Acolman, se encargaba de dirigir la organización, reunir a los integrantes y recibir las ganancias por la venta del huachicol y armas de fuego.

La orden de aprehensión que pesaba sobre Jacobo Reyes León ‘El Yaicob’, se emitió el pasado 15 de noviembre junto a la de Raúl Rocha y 11 personas más que formaban parte de esta red de tráfico de hidrocarburo y armas de fuego.

Aunque ‘El Yaicob’ había solicitado un amparo para no ser aprehendido, hoy 17 de diciembre aparece en el Registro Nacional de Detenciones; en el caso de Raúl Rocha Cantú, evitó la orden de aprehensión tras inscribirse al programa de testigos protegidos de la FGR.