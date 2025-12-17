Jacobo Reyes León mejor conocido como ‘El Yaicob’, fue detenido en la alcaldía Cuahutémoc, CDMX tras entregarse voluntariamente; él está ligado a Raúl Rocha Cantú en los delitos de huachicol y tráfico de armas.
La detención de ‘El Yaicob’ ocurrió el pasado 15 de diciembre las 10:30 pm en avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX; Reyes León ya tenía una orden de aprehensión en su contra.
‘El Yaicob’ se entrgó voluntariamente; está ligado a la red de huachicol de Raúl Rocha Cantú
Este lunes 17 de diciembre se dio a conocer la detención de Jacobo Reyes León, mejor conocido como ‘El Yaicob’ o ‘El Licenciado’ al ser señalado como el presunto líder de una organización dedicada al tráfico ilegal de combustibles o huachhicol, tráfico de armas y drogas que se vincula a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano copropietario de Miss Universo.
Entre las acusaciones de Reyes León, quien fuera ex candidato por el PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides Hidalgo, en Huehuetoca, Estado de México y ex comisario de Seguridad Pública de Acolman, se encargaba de dirigir la organización, reunir a los integrantes y recibir las ganancias por la venta del huachicol y armas de fuego.
La orden de aprehensión que pesaba sobre Jacobo Reyes León ‘El Yaicob’, se emitió el pasado 15 de noviembre junto a la de Raúl Rocha y 11 personas más que formaban parte de esta red de tráfico de hidrocarburo y armas de fuego.
Aunque ‘El Yaicob’ había solicitado un amparo para no ser aprehendido, hoy 17 de diciembre aparece en el Registro Nacional de Detenciones; en el caso de Raúl Rocha Cantú, evitó la orden de aprehensión tras inscribirse al programa de testigos protegidos de la FGR.