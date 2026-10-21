El senador Higinio Martínez advirtió que los problemas del sector salud no se limitan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino que también involucran a otros organismos encargados de la atención médica.

Durante un breve encuentro con los medios, Higinio Martínez señaló que uno de los principales desafíos es encontrar un equilibrio entre la atención médica y las obligaciones de las jubilaciones y pensiones.

Higinio Martínez señala que los desafíos del sistema de salud van más allá del IMSS

Trabajadores y jubilados del IMSS se han manifestado por semanas a fin de conseguir un aumento salarial, así como la atención al desabasto de medicamentos e insumos y al tema de las jubilaciones.

Ante este panorama, Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, señaló que el problema en el sector salud va más allá del IMSS, pues involucra al ISSSTE y a otras instituciones de salud estatales.

Marcha del IMSS en Reforma (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Higinio Martínez dijo que una de los problemas es encontrar una fórmula que permita atender simultáneamente las necesidades sanitarias de la población y los compromisos financieros de los organismos.

El senador consideró que, independientemente de si estas dificultades pueden calificarse como una crisis, resulta necesario revisar las condiciones financieras de las instituciones para dar alternativas.

Martínez sostuvo que la revisión de las finanzas institucionales es un paso importante para buscar soluciones a los problemas que enfrentan los organismos de salud, entre ellos el IMSS.

En ese sentido, planteó que el análisis debe contemplar a las distintas instituciones y no concentrarse únicamente en el IMSS, debido a que cada organismo enfrenta compromisos que requieren medidas para fortalecer su sostenibilidad financiera.