Luis Bernardo Nava renuncia a Desarrollo Social; buscará la gubernatura de Querétaro en 2027 por el PAN

Luis Bernardo Nava presentó su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social en Querétaro: buscará la gubernatura del estado en las elecciones 2027 y se dedicará por completo a escuchar a sus habitantes.

“Si algo he aprendido después de tantos años en el servicio público es que gobernar y hacer política sólo tienen sentido cuando sirven para una cosa: para que las familias vivan mejor”. Luis Bernardo Nava, aspirante a la gubernatura de Querétaro

Tal como expresó en video, en congruencia con sus acciones, Luis Bernardo Nava decidió buscar la gubernatura de Querétaro en 2027, para construir un proyecto para una nueva etapa en el estado.

Esto después de una etapa de mucho trabajo y retos, por lo que agradeció al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ya que fue un orgullo servir al estado como secretario de Desarrollo Social.

Luis Bernardo Nava renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social para buscar gubernatura de Querétaro

La tarde de este miércoles 16 de septiembre, Luis Bernardo Nava anunció que concluye como secretario de Desarrollo Social en Querétaro, sin embargo, llegó el momento de tomar una decisión rumbo a las elecciones 2027.

Hoy anuncio que buscaré la gubernatura en 2027; y por ello, por congruencia y responsabilidad, renuncio al cargo como Secretario de Desarrollo Social. Estaré enfocado en la construcción de una nueva etapa para Querétaro: defender todo lo bueno que se ha construido y seguir… pic.twitter.com/BCIbaOVZKE — Luis Nava (@LuisBNava) September 16, 2026

Aseguró en este tenor que dedicará tiempo completo para construir un proyecto que lleve la mejora a todo el estado, por lo que Luis Bernardo Nava decidió buscar la gubernatura de Querétaro por el PAN.

Por ello, pondrá toda su experiencia en la entrega y cercanía con los habitantes de Querétaro, para dialogar y escuchar y así poner al servicio de las familias todo lo que ha aprendido en su trayectoria política.

Ya que aseguró, su padre, Arturo Nava Bolaños, le dijo que cuando quisiera que las cosas sucedieran, Luis Bernardo Nava debía participar para lograr dichos objetivos.

Ante esto, la decisión de buscar la gubernatura de Querétaro en 2027, aseguró, la asumirá con mucha responsabilidad, para cuidar lo que se ha logrado en el gobierno de Mauricio Kuri y mejorar lo que hace falta.

Luis Bernardo Nava agradece a Mauricio Kuri su nombramiento como secretario de Desarrollo Social

En el mismo video, Luis Bernardo Nava agradeció a su vez la confianza del gobernador Mauricio Kuri para nombrarlo como secretario de Desarrollo Social, etapa que asegura, concluye hablando de frente.

Luis Bernardo Nava agregó en su mensaje que reconoce a Mauricio Kuri como un líder cercano a la gente y con visión de futuro, comprometido con Querétaro, por lo que ha llevado al estado a ser el mejor del país.

Y agradeció el encargo ya que afirmó, como secretario de Desarrollo Social aportó a las oportunidades de miles de familias de Querétaro, para que tuvieran una mejor calidad de vida.