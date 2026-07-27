Lucía Magis-Weinberg es la directora de interACTlab, por lo que te damos los detalles de quién es y su trayectoria como:

¿Quién es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

¿Qué edad tiene Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene hijos?

¿Qué estudió Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

¿En qué trabajó Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

¿Quién es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

Lucía Magis-Weinberg es una médica, investigadora y profesora universitaria mexicana especializada en psicología del desarrollo, neurociencias y salud mental de adolescentes. A

ctualmente es profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington, directora del interACTlab (International Adolescent Connection and Technology Laboratory) y directora asociada de investigación del Center for Digital Youth.

Su trabajo se centra en estudiar cómo la tecnología y los medios digitales influyen en el desarrollo, bienestar y salud mental de los adolescentes, con especial énfasis en América Latina.

Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab (Especial )

¿Qué edad tiene Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

No hay información pública sobre la fecha exacta de nacimiento ni edad de Lucía Magis-Weinberg.

¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene esposo?

No existe información pública confirmada sobre si Lucía Magis-Weinberg está casada o tiene esposo, pues la investigadora mexicana mantiene su vida privada fuera del ámbito público.

¿Qué signo zodiacal es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

Al no conocerse públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene hijos?

No hay información pública que indique que Lucía Magis-Weinberg tenga hijos.

Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab (Especial )

¿Qué estudió Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

Lucía Magis-Weinberg cuenta con una sólida formación académica internacional:

Estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cursó una maestría en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en University College London (UCL).

Obtuvo un doctorado (PhD) en Psicología Experimental y Neurodesarrollo, con investigación enfocada en el desarrollo cognitivo durante la adolescencia, en University College London (UCL).

Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab (Especial )

¿En qué trabajó Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?

A lo largo de su trayectoria profesional, Lucía Magis-Weinberg ha desempeñado diversos cargos académicos y de investigación:

Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California, Berkeley, donde inició investigaciones sobre el uso de medios digitales por adolescentes en América Latina.

Trabajó en el Institute of Human Development (IHD) y en el Adolescent Research Collaborative de la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley).

Actualmente labora en la Universidad de Washington, donde lidera proyectos de ciudadanía digital e intervenciones escolares en colaboración con instituciones educativas de Perú, México y otros países de la región.

Dirige el interACTlab y es directora asociada de investigación del Center for Digital Youth, donde lidera proyectos sobre salud mental, tecnología y desarrollo juvenil.

También ha participado en iniciativas de divulgación científica y es editora de publicaciones especializadas en neurociencias.

Se ha desempeñado como editora en jefe del portal científico NeuroMéxico.