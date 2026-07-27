Lucía Magis-Weinberg es la directora de interACTlab, por lo que te damos los detalles de quién es y su trayectoria como:
- ¿Quién es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
- ¿Qué edad tiene Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
- ¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene esposo?
- ¿Qué signo zodiacal es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
- ¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene hijos?
- ¿Qué estudió Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
- ¿En qué trabajó Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
¿Quién es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
Lucía Magis-Weinberg es una médica, investigadora y profesora universitaria mexicana especializada en psicología del desarrollo, neurociencias y salud mental de adolescentes. A
ctualmente es profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington, directora del interACTlab (International Adolescent Connection and Technology Laboratory) y directora asociada de investigación del Center for Digital Youth.
Su trabajo se centra en estudiar cómo la tecnología y los medios digitales influyen en el desarrollo, bienestar y salud mental de los adolescentes, con especial énfasis en América Latina.
¿Qué edad tiene Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
No hay información pública sobre la fecha exacta de nacimiento ni edad de Lucía Magis-Weinberg.
¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene esposo?
No existe información pública confirmada sobre si Lucía Magis-Weinberg está casada o tiene esposo, pues la investigadora mexicana mantiene su vida privada fuera del ámbito público.
¿Qué signo zodiacal es Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
Al no conocerse públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.
¿Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab tiene hijos?
No hay información pública que indique que Lucía Magis-Weinberg tenga hijos.
¿Qué estudió Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
Lucía Magis-Weinberg cuenta con una sólida formación académica internacional:
- Estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Cursó una maestría en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en University College London (UCL).
- Obtuvo un doctorado (PhD) en Psicología Experimental y Neurodesarrollo, con investigación enfocada en el desarrollo cognitivo durante la adolescencia, en University College London (UCL).
¿En qué trabajó Lucía Magis-Weinberg, directora de interACTlab?
A lo largo de su trayectoria profesional, Lucía Magis-Weinberg ha desempeñado diversos cargos académicos y de investigación:
- Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California, Berkeley, donde inició investigaciones sobre el uso de medios digitales por adolescentes en América Latina.
- Trabajó en el Institute of Human Development (IHD) y en el Adolescent Research Collaborative de la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley).
- Actualmente labora en la Universidad de Washington, donde lidera proyectos de ciudadanía digital e intervenciones escolares en colaboración con instituciones educativas de Perú, México y otros países de la región.
- Dirige el interACTlab y es directora asociada de investigación del Center for Digital Youth, donde lidera proyectos sobre salud mental, tecnología y desarrollo juvenil.
- También ha participado en iniciativas de divulgación científica y es editora de publicaciones especializadas en neurociencias.
- Se ha desempeñado como editora en jefe del portal científico NeuroMéxico.