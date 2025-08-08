A 20 años de su detención y tras una sentencia absolutoria, Israel Vallarta dio a conocer sus planes ahora que salió de la cárcel y descartó la política, ¿qué hará? Esto dijo.

Fue la madrugada del 1 de agosto que Israel Vallarta quedó libre, tras recibir una sentencia absolutoria del delito de secuestro de seis personas, como acusó la hoy extinta Agencia Federal de Investigación.

La detención de Israel Vallarta, acorde con lo señalado por la AFI, fue por ser líder en conjunto con Florence Cassez de una banda de secuestradores que dirigían en el rancho en el que vivían.

Asimismo, se realizó un montaje sobre la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, en dicho rancho un día después de que fueron aprehendidos, que cubrieron Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah.

Israel Vallarta revela sus planes tras salir de la cárcel: descartó la política pero espera volverse activista

Fue en conferencia de prensa delante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que Israel Vallarta reveló sus planes tras salir de la cárcel: liberar a su familia, terminar sus estudios y ser activista por los derechos humanos.

Acorde con lo dicho, desde que salió de la cárcel no se ha quedado quieto, para reiterar que siempre ha sido inocente, por lo que ante el retraso de las autoridades, buscará la licenciatura en Derecho Penal.

Referente al activismo, Israel Vallarta aclaró que siempre lo ha sido aunque fue desde su matrimonio con Mary Sainz que comenzó a trabajar por los derechos humanos.

En este tenor, Israel Vallarta aclaró que no juzgará a ningún gobierno, pero tampoco se afiliará a la política, ya que no le interesa ninguna corriente y sólo buscará seguir trabajando para superarse.

Sin embargo, lo primordial para Israel Vallarta es visibilizar la situación de su hermano, Mario Vallarta, y su sobrino, Sergio Cortez Vallarta, a quienes también tratará de liberar tras montaje en 2012.

En una entrevista anterior para Sin Censura, Israel Vallarta también había señalado la posibilidad de escribir un libro sobre los 20 años que pasó en la cárcel, aunque no lo volvió a mencionar.

"Quiero hacer una licenciatura en derecho penal" es el deseo expresado por #IsraelVallarta frente al edificio de la #SCJN.



Reiteró que no está interesado en afiliarse a algún partido político y se mantendrá independiente como activista a favor de los derechos humanos.



📹… pic.twitter.com/owH0MxJBXa — Mexiquense (@MexiquenseTV) August 8, 2025

Israel Vallarta: Esto dijo durante y tras conferencia de prensa frente a la SCJN

En la conferencia de prensa que ofreció frente a la SCJN, que aclaró fue con sus medios, Israel Vallarta también hizo otras declaraciones, además de sus planes para el futuro tras salir de la cárcel.

Uno de los temas que Israel Vallarta abordó la planeación de la reforma a las fiscalías, que tome en cuenta sus antecedentes para armar una carpeta de investigación que no responda a intereses particulares.

Por lo que llamó al próximo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz , que escuche y se apegue a la aplicación de la justicia en las investigaciones, para evitar casos como el visto con Israel Vallarta.

Igualmente, Israel Vallarta fue instado a demandar a Carlos Loret de Mola por el montaje del 9 de diciembre, aunque fue descartado; el periodista todavía no responde ni a la liberación ni al reto.

Referente a otros señalados en su caso, como Luis Cárdenas Palomino, Israel Vallarta descartó que espere una disculpa, sino que el ex funcionario se la debe a la ciudadanía por la falsa idea de seguridad.