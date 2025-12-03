Rafael Ochoa Guzmán, exsenador de la República, ex líder del SNTE y hombre cercano a Elba Esther Gordillo, murió el 3 de diciembre de 2025.

La familia Ochoa Valdivia anunció la muerte de Rafael Ochoa Guzmán, mediante un comunicado donde lo describen como un gran padre, abuelo, pero sobre todo un líder magisterial.

¿Quién fue Rafael Ochoa Guzmán?

Rafael Ochoa Guzmán fue un profesor y político mexicano. Se desempeñó como senador de la República por el Partido Nueva Alianza.

Fue Secretario General Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), papel por el que que fue reconocido.

¿Qué edad tenía Rafael Ochoa Guzmán?

Rafael Ochoa Guzmán nació en Huatusco, Veracruz el 7 de febrero de 1950. Murió a los 75 años el 2 de diciembre.

¿Quién es la esposa de Rafael Ochoa Guzmán?

Rafael Ochoa Guzmán estaba casado con una mujer de nombre Carmen.

¿Qué signo zodiacal era Rafael Ochoa Guzmán?

Rafael Ochoa Guzmán nació bajo el signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Ochoa Guzmán?

Rafael Ochoa Guzmán y su esposa Carmen tuvieron cuatro hijos, sus nombres son:

Rafael

Arabela

Zaira

Ulises

¿Qué estudió Rafael Ochoa Guzmán?

Se desconoce el grado de estudios de Rafael Ochoa Guzmán.

¿En qué trabajó Rafael Ochoa Guzmán?

Rafael Ochoa Guzmán inició su trayectoria en 1967 como profesor rural en la zona de Coscomatepec.

Posteriormente se desempeñó como maestro de primaria en Nicolás Romero, Estado de México.

Impartió clases sin imaginar que se convertiría en pieza de uno de los sindicatos más grandes de América Latina, el SNTE.

Entre 2004 y 2008 estuvo al frente de la Secretaría General del organismo, por lo que se convirtió en un hombre cercano a la ex presidenta de la Cámara de Diputados de México, Elba Esther Gordillo.

Durante años militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual renunció tras la expulsión de Elba Esther Gordillo, de 80 años de edad.

Se integró al Partido Nueva Alianza, el cual lo encaminó al Senado de la República en 2006.

Un año después solicitó licencia para dedicarse de lleno a su labor sindical; se reincorporó a la Cámara Alta en septiembre de 2010 para concluir su mandato.

En 2014 se integró a Movimiento Ciudadano, donde se desempeñó como Coordinador Nacional del Movimiento de Trabajadores y Productores en Movimiento.

Muere Rafael Ochoa Guzmán a los 75 años

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Rafael Ochoa Guzmán.

La familia Ochoa Valdivia hizo pública la muerte de Rafael Ochoa Guzmán, la cual ocurrió el pasado 2 de diciembre en Huatusco, Veracruz.

El funeral tendrá lugar en su domicilio, ubicado comunidad Máquina de Vega, en Huatusco.

Así como se llevará a cabo una mesa de cuerpo presente, el jueves 4 de diciembre de 2025 en la iglesia de San Antonio de Padua. Ésta iniciará a las 10 de la mañana.