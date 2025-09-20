José Luis García Morales, coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el estado de Veracruz, fue encontrado sin vida; te decimos quién es él.

Los reportes indican que José Luis García Morales estuvo desaparecido desde el 1 de septiembre, día desde que sus familiares no tuvieron noticias.

Pero ¿quién fue José Luis García Morales? Te decimos todo lo que se sabe del coordinador operativo de Pemex en el estado de Veracruz que fue hallado sin vida.

¿Quién fue José Luis García Morales?

José Luis García Morales era un funcionario de Pemex en el estado de Veracruz y tenía una trayectoria de más de 20 años dentro del órgano, se carece de más información sobre él.

¿Qué edad tenía José Luis García Morales?

José Luis García Morales tenía 46 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era José Luis García Morales?

Dado que José Luis García Morales nació el 30 de septiembre de 1978, su signo zodiacal es

¿José Luis García Morales estaba casado?

Hasta el momento se desconoce cuál era el estado civil de José Luis García Morales.

¿José Luis García Morales tenía hijos?

También se desconoce si José Luis García Morales tenía hijos.

¿Qué estudió José Luis García Morales?

La trayectoria académica de José Luis García Morales no es conocida.

¿Cuál es la trayectoria de José Luis García Morales?

José Luis García Morales trabajó más de dos décadas en Pemex, actualmente ejercía como coordinador operativo en Veracruz.

Hallan muerto a José Luis García Morales, coordinador operativo de Pemex; esto se sabe

El coordinador operativo de Pemex en Veracruz, José Luis García Morales, fue hallado sin vida luego de estar desaparecido por 18 días, cuya desaparición aún no ha sido esclarecida.

José Luis García Morales viajaba rumbo a Xalapa desde las oficinas de Pemex ubicadas en Boca del Río, sin embargo, nunca regresó a sus casa, lo que levantó las preocupaciones de sus familiares.

La familia de José Luis García Morales se trasladó a las oficinas de Pemex en su búsqueda y en el camino, encontraron el vehículo oficial en el que viajaba por Paso de Ovejas.

Autoridades estatales informaron el hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis García Morales, pero hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte o las condiciones en las que fue encontrado.