José Luis García Morales, coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Veracruz, fue encontrado sin vida luego de estar desaparecido 18 días, pero de qué murió; te damos los detalles.

De acuerdo con la información, los familiares de José Luis García Morales lo habían reportado como desaparecido desde el pasado 1 de septiembre, por lo que se emitió una ficha de búsqueda.

José Luis García Morales (Redes sociales )

Hallan muerto a José Luis García Morales, coordinador operativo de Pemex; esto se sabe

El coordinador operativo de Pemex en Veracruz, José Luis García Morales, fue hallado sin vida luego de estar desaparecido por 18 días, cuya desaparición aún no ha sido esclarecida.

José Luis García Morales viajaba rumbo a Xalapa desde las oficinas de Pemex ubicadas en Boca del Río, sin embargo, nunca regresó a sus casa, lo que levantó las preocupaciones de sus familiares.

La familia de José Luis García Morales se trasladó a las oficinas de Pemex en su búsqueda y en el camino, encontraron el vehículo oficial en el que viajaba por Paso de Ovejas.

Autoridades estatales informaron el hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis García Morales, pero hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte o las condiciones en las que fue encontrado.

Familiares de José Luis García Morales denuncian irregularidades en investigación

Pese a que la desaparición aconteció el 1 de septiembre, los familiares de José Luis García Morales denunciaron que la denuncia fue recibida hasta el 3 de septiembre, además de que señalaron irregularidades en la investigación.

La Comisión Estatal de Búsqueda actualizó la ficha de José Luis García Morales, notificando que las autoridades estatales encontraron el cuerpo sin vida del funcionario de Pemex.