La Fiscalía General del Estado(FGE) confirmó este miércoles 10 de septiembre el hallazgo de Ramón Valencia Pérez, ex candidato en Veracruz, quien fue encontrado muerto.

Los primeros reportes informan que el cuerpo de Ramón Valencia Pérez fue localizado con signos de extrema violencia, en el municipio de Espinal, en el norte de Veracruz.

Ramon Valencia Pérez habría sido desmembrado junto con una segunda persona, quien aún no ha sido identificada. Recién el lunes 8 de septiembre, se había reportado el secuestro del ex candidato en la localidad de Sabanera.

Ramón Valencia Pérez fue ex candidato a alcalde del municipio de Coxquihui, Veracruz, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de 2025.

Su nombramiento surgió cuando el candidato original, Germán Anuar Valencia, padre de Ramón Valencia Pérez, fue asesinado a balazos en plena campaña por la alcaldía de Coxquihui.

Lauro Becerra García, del PAN, fue el ganador de ese proceso electoral. Su triunfo fue motivo de críticas cuando se reveló que el asesino de Germán Anuar Valencia era Carlos Alberto “N”, tío del nuevo alcalde panista.

¿Qué edad tenía Ramón Valencia Pérez?

Ramón Valencia Pérez tenía 20 años al momento de ser asesinado.

¿Quién es la esposa de Ramón Valencia Pérez?

Se presume que Ramón Valencia Pérez no estaba casado.

¿Ramón Valencia Pérez tenía hijos?

Se presume por sus pocas publicaciones que Ramón Valencia Pérez no tendría hijos.

¿En qué ha trabajado Ramón Valencia Pérez?

Debido a que Ramón Valencia Pérez proviene de una familia de políticos, se piensa que colaboró con ellos durante su administración en Veracruz.

¿Qué estudió Ramón Valencia?

En su perfil de Facebook, Ramón Valencia Pérez señala que estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Dejan narcomensaje en cuerpo de Ramón Valencia Pérez

El 9 de septiembre, un día después de ser privado de la libertad, se reportó la localización sin vida de Ramón Valencia Pérez, en un puente de la localidad Oriente Mediodía, cerca del municipio de Coxquihui.

“Un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que dichos elementos pertenecen a dos víctimas. Una de ellas ya fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P. Mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada” FGE

Sus restos que presentaban extrema violencia fueron abandonados en bolsas negras, con un narcomensaje; “sigan queriendo el poder y así van a quedar”, se leía.

La Fiscalía aseguró que el caso continúa bajo investigación con varias líneas abiertas, y reiteró que el compromiso es evitar la impunidad en este y otros crímenes.