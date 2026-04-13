El asesinato de Francisco Gijón Vásquez se enmarca en un incremento de la violencia en la costa de Oaxaca.

Las investigaciones están en curso sobre el ataque a quien fue presidente municipal dos veces e intentó serlo por tercera ocasión. Te contamos quién fue Francisco Gijón Vázquez:

¿Quién fue Francisco Gijón Vásquez?

¿Qué edad tenía Francisco Gijón Vásquez?

¿Quién es la esposa de Francisco Gijón Vásquez?

¿Qué signo zodiacal era Francisco Gijón Vásquez?

¿Cuántos hijos tuvo Francisco Gijón Vásquez?

¿Qué estudió Francisco Gijón Vásquez?

¿En qué trabajó Francisco Gijón Vásquez?

¿Quién fue Francisco Gijón Vásquez?

Francisco Fidel Gijon Vásquez fue un político local de Oaxaca quien tomó el ejemplo de su familia en la que su padre Fidel Gijón Bautista fue síndico municipal y su madre Celia Vásquez Ventura fue tesorera municipal. Su abuelo Abel Vásquez Cruz también fue presidente municipal.

Asesinan a Francisco Gijón, ex alcalde de San Miguel del Puerto, Oaxaca (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Francisco Gijón Vásquez?

Francisco Gijón tenia 52 años de edad ya que nació el 28 de septiembre de 1973.

¿Quién es la esposa de Francisco Gijón Vásquez?

Se desconoce la identidad de la esposa de Francisco Gijón Vásquez, pero se ha anunciado que ha sobrevivido al ataque.

¿Qué signo zodiacal era Francisco Gijón Vásquez?

Francisco Gijón Vásquez era de signo zodiacal Libra al haber nacido un 28 de septiembre.

¿Cuántos hijos tuvo Francisco Gijón Vásquez?

Se ha mencionado la existencia de una hija.

¿Qué estudió Francisco Gijón Vásquez?

Francisco Gijón Vázquez tenía estudios ténicos en mecánica automotriz.

¿En qué trabajó Francisco Gijón Vásquez?

Francisco Gijón Vásquez fue presidente municipal de San Miguel del Puerto en los periodos 2005-2007 y 2014-2016. En las elecciones 2022 nuevamente intentó ser presidente municipal pero perdió.

En sus redes sociales también se señala que trabajó en la empresa Construcciones y Caminos de Oaxaca SA de CV.